Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet, Führerschein beschlagnahmt

Hamm-Uentrop (ots)

Das Rotlicht der Ampel am Alten Uentroper Weg / Papenweg missachtete ein 60jähriger VW - Fahrer am Freitag, 20. März um 19:20 Uhr. Der Rotlichtverstoß wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte beobachtet. Im Laufe der nachfolgenden Kontrolle wurde bei dem 60jährigen Alkoholeinfluss festgestellt, ein Alkoholtest verlief positiv. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache Mitte zugeführt. Sei Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der 60jährige aus der Polizeiwache entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (nue)

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