Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Lupo landet im Straßengraben, Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 63jährige PKW-Fahrerin wurde am Freitag, 20. März um 13:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Südfeldweg in Hamm Rhynern schwer verletzt. Die 63jährige befuhr mit ihrem VW Lupo den Südfeldweg in Richtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 63jährige nach links von der Fahrbahn ab und blieb mit dem VW im dortigen Straßengraben liegen. Während die 75jährige Beifahrerin unverletzt blieb, musste die 63jährige einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. In diesem verblieb sie zur stationären Behandlung. Der VW wurde durch einen Abschlepper aus dem Straßengraben geborgen. Der Südfeldweg wurde für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.(nue)

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