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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses war am Donnerstag, 19. März, zwischen 18.45 Uhr und 21 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich der oder die Unbekannten durch das Aufhebeln der Wohnungstür gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafften, durchsuchten er oder sie die Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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