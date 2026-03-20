Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gaststätte eines Vereins

Hamm-Mitte (ots)

Eine Gaststätte eines Vereins an der Feidikstraße war am Donnerstag, 19. März, in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Vor Ort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und öffneten gewaltsam zwei Spielautomaten.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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