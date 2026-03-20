PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gaststätte eines Vereins

Hamm-Mitte (ots)

Eine Gaststätte eines Vereins an der Feidikstraße war am Donnerstag, 19. März, in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Vor Ort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und öffneten gewaltsam zwei Spielautomaten.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 07:25

    POL-HAM: Unfallflucht auf dem Kissinger Weg

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. März, 22 Uhr und Donnerstag, 19. März, 12 Uhr einen geparkten VW Golf auf einem Parkplatz auf dem Kissinger Weg. Der Wagen wies diverse Lackbeschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 15:12

    POL-HAM: Nach Flucht vor der Polizei mit anschließendem Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem am Dienstagabend, 17. März, gegen 21 Uhr, ein Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet und verunfallt ist, sucht die Polizei Zeugen. Im Zuge seiner Flucht überquerte der 16-jährige Rollerfahrer von der Grimmstraße auskommend die Werler Straße um auf einen dortigen Friedhof zu fahren. Hierbei kam es zur Gefährdung mindestens eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren