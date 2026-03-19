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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Präventionshinweise wirken: Aufmerksame Zeugen helfen, falsche Stadtwerke-Mitarbeiter zu fassen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Betrüger gaben sich am Mittwoch, 18. März, in einem Altenpflegeheim am Nordenwall als vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Dank einer aufmerksamen Bewohnerin sowie der Einrichtungsleitung konnten sie gefasst werden.

Gegen 12.50 Uhr klopften die beiden Männer im Alter von 21 Jahren und 25 Jahren an der Wohnungstür einer 86-jährigen Bewohnerin des Altenpflegeheims am Nordenwall an und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Sie forderten die Seniorin auf, die Wohnung zu verlassen, da sie dort Arbeiten durchführen müssten.

Dank mehrerer polizeilicher Warnhinweise bezüglich falscher Stadtwerke-Mitarbeiter hatte die Einrichtungsleitung jedoch alle Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegeheims auf einen solchen Vorfall sensibilisiert und vorbereitet.

So auch die 86-Jährige, die vorbildlich reagierte: Sie verschloss die Tür und schilderte die Geschehnisse telefonisch direkt der Einrichtungsleitung. Diese kontaktierte daraufhin umgehend die Polizei.

Der 25-jährige Mann aus Wuppertal und der 21-jährige Kölner konnten so durch die Beamten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.

Nachdem die Identität der beiden Personen zweifelsfrei feststand, wurden sie vor Ort entlassen. Inwiefern die beiden Betrüger für weitere Straftaten, bei denen sich die Täter ebenfalls als Stadtwerkemitarbeiter ausgaben, in Betracht kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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