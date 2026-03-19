Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 17. März, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 18. März, 8.15 Uhr, einen geparkten VW auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße.

Der graue Wagen wies Lackschäden an der rechten Fahrzeugfront auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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