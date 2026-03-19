Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Goldkettendiebstahl missglückt

Hamm-Heessen (ots)

Zwei unbekannte Frauen sprachen am Mittwoch, 18. März, gegen 12 Uhr eine 82-Jährige an der Walter-Arendt-Straße aus einem grauen Pkw heraus an. Das Fahrzeug kam von der Ahlener Straße über die Hermann-Pünder-Straße.

Die beiden Frauen stiegen von der Rückbank aus, um der Seniorin Schmuck anzubieten. Dabei legten sie ihr eine Kette um den Hals, drückten ihr Geld in die Hand und versuchten, ihr eine Socke über die Hand zu ziehen. Die 82-Jährige bemerkte schnell, dass die Frauen prüfen wollten, ob sie weiteren Schmuck trug, den sie entwenden könnten.

Als die Seniorin deutlich machte, dass sie nichts kaufen wolle und die Frauen gehen sollten, flüchteten diese. Die tatverdächtigen Frauen hatten eine kräftige Statur und trugen Kopftücher: eine Frau war grau, die andere dunkel gekleidet. Angaben zum Fahrer und Beifahrer des Pkw liegen nicht vor. Die Polizei Hamm stellte die zurückgelassene Kette als Beweisstück sicher.

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm appelliert: Seien Sie wachsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden! Lassen Sie sich nicht bedrängen und halten Sie Abstand. Achten Sie auf Ihren eigenen Schmuck. Verschaffen Sie sich bei Gefahr Aufmerksamkeit, indem Sie laut und deutlich um Hilfe rufen und den Notruf der Polizei wählen. (bf)

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