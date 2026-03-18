Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wenn der Lkw denkt, er sei der schiefe Turm von Pisa

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Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwochmorgen, 18. März, fiel Einsatzkräften der Polizei Hamm ein Lkw auf dem Afyonring aufgrund seiner deutlichen Schieflage auf - die Kontrolle brachte einige Verstöße zum Vorschein.

Bei einer ersten Überprüfung vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Überladung. Deshalb musste der Lkw mit polnischen Kennzeichen in Begleitung des Verkehrsdienstes der Polizei Hamm auf eine Brückenwaage fahren. Das gerichtsverwertbare Ergebnis: Das Fahrzeug war um 73 Prozent überladen. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg betrug das gewogene Gewicht 6.060 kg.

Doch damit nicht genug: Eine weitere technische Überprüfung in einer Fachwerkstatt ergab zudem, dass die "Schieflage" durch einen erheblich verbogenen Rahmen des Fahrzeuggestells hinten rechts verursacht wurde. Dies ist auf vorherige Fahrten mit ebenfalls erheblicher Überladung zurückzuführen.

Durch die Überladung sparte sich die Spedition insgesamt vier Fahrten mit dem Lkw, die bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erforderlich gewesen wären. Aufgrund dessen wurde eine Vermögensabschöpfung im vierstelligen Bereich veranlasst, die vor Ort entrichtet wurde. Das bedeutet: Der Gewinn aus dieser Fahrt wird eingezogen, da der Transport so nicht hätte stattfinden können.

Zusätzlich wurden gegen den Fahrzeughalter sowie den Fahrzeugführer jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (rv)

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