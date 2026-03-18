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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 17. März, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr einen VW Tiguan auf der Werler Straße. Der Fahrzeugführer hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz vor einer Apotheke abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er diverse Lackbeschädigungen an der Beifahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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