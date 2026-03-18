POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Werler Straße
Hamm-Mitte (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 17. März, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr einen VW Tiguan auf der Werler Straße. Der Fahrzeugführer hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz vor einer Apotheke abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er diverse Lackbeschädigungen an der Beifahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (bf)
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