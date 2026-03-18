POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Werler Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 62-jähriger Mann aus Hamm hat am Montag, 16. März, einen fünfstelligen Geldbetrag an Betrüger verloren. Der Senior bemerkte einen Anruf in Abwesenheit von einer ihm nicht bekannten Festnetznummer. Als er diese zurückrief, meldete sich eine weibliche Stimme, die angab, von der Telefonzentrale seiner Bank zu sein. Da sie den Anruf nicht zuordnen könne, solle er auf einen Rückruf eines ...

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