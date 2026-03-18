Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein 47-jähriger PKW Fahrer aus Hamm am Dienstagnachmittag, 17. März, nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Wilhelmstraße / Radbodstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Zuvor habe der Mann aus Hamm gegen 16 Uhr mit seinem PKW an erster Stelle des rechten Fahrstreifens der Radbodstraße gestanden und sei bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Frau aus Hagen mit ihrem PKW die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen und missachtete laut Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Durch die Kollision verletzte sich der 47-jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (sr)

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