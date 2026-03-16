Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicher ans Ziel: Polizei Hamm überprüft Gurtpflicht

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm beteiligte sich in der vergangenen Woche an der europaweiten Kontrollaktion "Operation Seatbelt".

Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der Einhaltung der Gurtpflicht gelegt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 783 Fahrzeuge. Die Beamten stellten dabei 73 Gurtverstöße fest, 69 Mal wurde ein Verwarnungsgeld erhoben. In vier Fällen schrieben die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil beispielsweise Kinder im Fahrzeug nicht oder nicht richtig gesichert waren.

Durch einen nicht angelegten Sicherheitsgurt erhöht sich das Risiko, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt zu werden, um ein Vielfaches. Die Polizei Hamm appelliert mit diesen Kontrollen an die Verantwortung eines jeden Autofahrers für sich und seine Mitfahrer.(bf)

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