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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer KIA beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 14. März, zwischen 9.35 Uhr und 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Straße "Im Ruenfeld" am Fahrbahnrand geparkten weißen KIA.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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