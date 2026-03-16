POL-HAM: Weißer KIA beschädigt - Verursacher flüchtig
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Am Samstag, 14. März, zwischen 9.35 Uhr und 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Straße "Im Ruenfeld" am Fahrbahnrand geparkten weißen KIA.
Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.
Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
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