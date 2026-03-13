Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vergabe von vier Dank- und Anerkennungsmedaillen aufgrund von außergewöhnlicher Zivilcourage

Hamm (ots)

Das Polizeipräsidium Hamm hat am gestrigen Donnerstag, 12. März, erstmals vier Personen für ihren couragierten und mutigen Einsatz nach einem schweren Verkehrsunfall ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte in Anerkennung ihrer Zivilcourage, die sie am frühen Morgen des 8. Januar 2026 unter Beweis stellten.

An diesem Tag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem alkoholisierten 27-jährigen Skoda-Fahrer und einem 66-jährigen Fahrradfahrer, welcher an seinen Verletzungen vor Ort verstarb. Die beteiligten Ersthelfer - drei Zeuginnen und ein Zeuge - zeigten trotz der tragischen Ereignisse bemerkenswerte Zivilcourage. Sie kümmerten sich um den schwer verletzten Fahrradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, stellten den flüchtigen Unfallfahrer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei Hamm fest.

Polizeipräsident Thomas Kubera übergab gemeinsam mit der Direktionsleiterin Verkehr, Polizeioberrätin Ulrike Horn, die Medaillen und Urkunden an Manuela Bode, Daniela Horn, Susanne Hoffmann und Jörg Gottbehüt. In seiner Ansprache betonte er: "Sie verdienen im höchsten Maße unser aller Respekt, denn Sie haben vorbildlich geholfen. Ihre gezeigte Zivilcourage und Ihr mutiges Handeln sind ein Vorbild für alle. Hierfür danke ich Ihnen im Namen des Polizeipräsidiums recht herzlich."

Die Übergabe der Medaillen und Urkunden wurde begleitet von Polizeihauptkommissarin Bianca Widera, Opferschutzbeauftragte der Polizei Hamm, sowie Polizeihauptkommissar Dirk Stehling, Sachbearbeiter des Verkehrsunfalls im Verkehrskommissariat. Auch sie zollten den Helfern ihren Respekt.

Auch Ulrike Horn hielt nochmals fest: "Sie haben nicht weggeschaut. Sie haben nicht gezögert und direkt geholfen. Für diesen Mut danke ich Ihnen."

Bianca Widera hob den hohen Stellenwert der Opferbetreuung hervor und dankte den Anwesenden, dass sie den angebotenen und notwendigen Beistand angenommen und mitgetragen haben.

Die Medaillenübergabe erfolgte in einer emotionalen Atmosphäre, in der auch an den Verstorbenen sowie dessen Angehörige gedacht wurde.

Das Polizeipräsidium Hamm würdigt mit dieser Ehrung nicht nur den mutigen Einsatz der Helfer, sondern auch die Bedeutung von Zivilcourage in unserer Gesellschaft.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung des Verkehrsunfalls vom 8. Januar 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6192483 (rv)

