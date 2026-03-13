PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 30-Jähriger mit offenem Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Donnerstag, 12. März, einen 30-jährigen nach einem Ladendiebstahl fest. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor.

Ein Mitarbeiter eines Discounters am Westring beobachtete, wie der Tatverdächtige Lebensmittel entwendete. Bei der Überprüfung der Personalien durch die hinzugerufenen Beamten ergab sich, dass gegen den Ladendieb ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen fest und brachten ihn in die JVA Hamm.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

