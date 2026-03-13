Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 77-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 77-jähriger zog sich am Donnerstag, 12. März, bei einem Alleinunfall auf der Braamer Straße leichte Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Citroen die Braamer Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Dammstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben. Ein Rettungswagen brachte zur ambulanten Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenssumme wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell