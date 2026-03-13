PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Einfamilienhaus im Rosenwinkel war am Donnerstag, 12. März, das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 11.40 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen durch ein Kellerfenster Zutritt zum inneren des Hauses. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Laut Zeugenaussagen wurden zum Tatzeitpunkt drei unbekannte männliche, eher kleinere Personen mit osteuropäischem Erscheinungsbild gesehen.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu den verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

