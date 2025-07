FW-BO: Zwei sehr schwere Verkehrsunfälle in der Nacht zum Samstag in Bochum

Feuerwehr Bochum

Zwei sehr schwere Verkehrsunfälle in der Nacht zum Samstag in Bochum

Bochum

Am Samstag, 19. Juli, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kemnader Straße in Höhe der Nettelbeckstraße. Um 01:05 Uhr wurde der Unfall von der Polizeileitstelle der Feuerwehr gemeldet. Aus noch unklaren Gründen verunfallte ein Jeep auf der Kemnader Straße und kam auf dem Dach zum Liegen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten vier Personen das Fahrzeug bereits verlassen. Sie wurden vom anwesenden Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Kein Fahrzeuginsasse wurde in ein Krankenhaus transportiert. Um 03:35 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Stiepel der freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Kemnader Straße wurde während der Rettungsarbeiten vollständig gesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 19. Juli, auf der Autobahn 43, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Um 03:56 Uhr ging ein automatischer Notruf (eCall) des verunfallten Fahrzeugs in der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall in Fahrtrichtung Wuppertal meldete. Aus noch unklaren Gründen prallte ein Audi gegen einen Verkehrssicherungsanhänger, der eine Baustelle absicherte. Das Fahrzeug kam im Anhänger zum Stehen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten alle Personen die Fahrzeuge bereits verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Feuerwehr war um 04:55 Uhr beendet. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Nord der freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Autobahn wurde während der Rettungsarbeiten vollständig gesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

