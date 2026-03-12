Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 66-jähriger Opel-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Barsener Straße/Horster Straße" schwere Verletzungen zu.

Gegen 19.20 Uhr befuhr eine 46-jährige VW-Fahrerin die Barsener Straße in südlicher Fahrtrichtung. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision mit dem aus westlicher Richtung kommenden Opel-Fahrer, der sich durch den Aufprall schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 19.000 Euro. (bf)

