Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Schwerpunkteinsatz: Polizei Hamm hält Kontrolldruck hoch

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zeigte am Dienstag, 10. März, erneut verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen in den Nordringanlagen und im Bereich des Bahnhofquartiers durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick.

Bei der ebenfalls im Fokus stehenden Verkehrsunfallbekämpfung erhielten die Beamten zusätzliche Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Neben zahlreichen Gesprächen im Bahnhofsquartier und der Innenstadt überprüften die Einsatzkräfte im Zeitraum von 11 Uhr bis 19 Uhr mehr als 80 Personen. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Waffen- und Messerverbotszone. So konnten die Einsatzkräfte im Bahnhofsquartier bei sechs Personen Messer auffinden und sicherstellen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Im Bereich der Nordringanlagen kontrollierten die Beamten rund 50 Personen. Neben fünf Strafanzeigen und Sicherstellungen wegen des Besitzes von Kokain beziehungsweise Heroin wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Eine Person führte ein nicht deklariertes Pfefferspray mit sich.

Bei den ergänzenden Verkehrskontrollen ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 49 Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise Gurt-, Handy- oder Geschwindigkeitsverstöße.

Die Polizei Hamm wird auch weiterhin den Kontrolldruck im innerstädtischen Bereich aufrechterhalten (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

