Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 32-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Dienstag, 10. März gegen 18 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Richard-Matthaei-Platz zwei Paar Schuhe entwendet hatte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 32-jährigen Mann fest.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Mann, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, als er ohne zu bezahlen mit seinem Diebesgut das Geschäft verlassen wollte. Er hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass bereits mehrere durch Staatsanwaltschaften ausgestellte Aufenthaltsermittlungen gegen den 32-Jährigen vorliegen. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.

Der Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war, wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. (rv)

