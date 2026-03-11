PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 19-Jähriger erbeutet Rucksack und Mobiltelefon - und wird festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einen Rucksack und ein Mobiltelefon erbeutete ein 19-jähriger Mann am Mittwoch, 11. März, von einer 38-jährigen Frau auf der Neuen Bahnhofstraße.

Die 38-Jährige befand sich gegen 0.30 Uhr vor einem dortigen Casino. In diesem Moment ging der 19-Jährige aus Soest auf die in Hamm wohnhafte Frau zu und entriss ihr den Rucksack sowie das Handy. Dabei schlug und trat er auch auf die Frau ein.

Ein 29-jähriger Mann, der sich in der Nähe befand, hat die körperliche Auseinandersetzung mitbekommen und eilte der Frau zu Hilfe. Auch er wurde von dem Soester geschlagen, ehe dieser von der Tatörtlichkeit flüchtete.

Sowohl die 38-jährige Frau als auch der 29-jährige Mann wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, benötigten jedoch keine ärztliche Behandlung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den 19-Jährigen auf der Sedanstraße antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

