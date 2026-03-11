Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 26-jähriger Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Marker Allee musste eine 26-jährige Beifahrerin am Dienstag, 10. März, zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eine 47-jährige Skodafahrerin aus Welver befuhr gegen 9.05 Uhr die Marker Allee in westliche Richtung. Sie beabsichtigte auf Höhe des Seniorenheims nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr ihr auf. Die 26-jährige Beifahrerin, die im Skoda saß, verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

