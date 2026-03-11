PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Außenspiegeln

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In den vergangenen Wochen stahlen unbekannte Tatverdächtige zahlreiche Spiegelgläser von geparkten Pkw in zwei Hammer Autohäusern.

Das erste Autohaus an der Hammer Straße wurde zwischen Sonntag, 1. März um 16.40 Uhr und Dienstag, 10. März um 9.35 Uhr von den unbekannten Tatverdächtigen heimgesucht. Vor Ort entwendeten sie insgesamt acht Spiegelgläser von Audis im Wert von rund 4.000 Euro. Die Außenspiegel verblieben unbeschädigt.

Beim Autohaus an der Dortmunder Straße begann die Diebesreihe bereits am 2. Dezember. Vor Ort entwendeten die Diebe die Spiegelgläser von insgesamt neun Volvos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.550 Euro. Auch hier verblieben die Außenspiegel unbeschädigt.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

