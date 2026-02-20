PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Hargesheim

Hargesheim (ots)

Am Mittwochmorgen, 18.02.2026 wurde der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Hargesheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Straße "Hinter Fels" eine rückwärtig gelegene Balkontür auf und drangen so in das Objekt ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Münzen von geringem Wert entwendet.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 16.02.2026, 17:00 bis 18.02.2026, 08:30 Uhr.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

