Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße zog sich eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstag, 10. März, leichte Verletzungen zu.

Gegen 13.25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die Werler Straße in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Dabei kollidierte er mit der Pedelec-Fahrerin, die den östlichen Radweg der Werler Straße ebenfalls in nördliche Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die in Hamm wohnhafte Pedelec-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell