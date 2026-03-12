PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 11. März, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr einen VW Golf auf einem Kundenparkplatz auf der Werler Straße. Der Wagen wies diverse Kratzer an der Fahrertür und dem Außenspiegel auf sowie weiße Lackanhaftungen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

