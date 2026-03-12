PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte entreißen Seniorin Goldkette

Hamm-Herringen (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Hamm wurde am Mittwoch, 11. März, Opfer eines Goldkettendiebstahls.

Gegen 11.40 Uhr sprach eine bislang unbekannte weibliche Person die Seniorin auf der Dortmunder Straße in Höhe des Engernwegs aus einem Auto heraus an. Da die 72-Jährige die Person nicht verstehen konnte, näherte sie sich dem Wagen. In diesem Moment riss die Unbekannte, die sich auf dem hinteren rechten Sitz befand, der Seniorin die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete das Fahrzeug, in dem sich noch ein männlicher Fahrer und eine weibliche Beifahrerin befanden, über die Dortmunder Straße stadtauswärts.

Das Fahrzeug, bei dem es sich um ein größeres Modell handeln soll, kann nicht näher beschrieben werden.

Die Diebin ist nach Zeugenangaben zirka 50 Jahre alt, hat kurze Haare und einen dunklen Teint. Sie sprach Rumänisch.

Der Fahrer des Fahrzeugs ist etwa 20 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und eine stämmige Statur.

Die Beifahrerin ist ungefähr 17 Jahre alt.

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

