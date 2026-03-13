Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Omnibus beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 12. März, in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 15.10 Uhr einen geparkten Omnibus auf der Ostenallee, in Höhe eines Erlebnisbades. Der Fahrzeugführer entdeckte bei seiner Rückkehr diverse Beschädigungen an der Fahrzeugfront sowie an der vorderen, linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell