PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bushaltestelle durch Auto schwer beschädigt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Unterneukirchen befuhr gegen 21 Uhr die Straße "Großer Sandweg" in östlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, nach links in die Münsterstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr den östlichen Gehweg und kollidierte im Anschluss mit einer Bushaltestelle. Dadurch beschädigte er diese massiv und durchtrennte ein dort befindliches Stromkabel, wodurch die Stromverbindung vor Ort unterbrochen wurde.

Nachdem der 26-Jährige und sein Beifahrer die Unfallörtlichkeit in Augenschein genommen hatten, entfernten sie sich unerlaubt in nördliche Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndungsmaßnahme konnte der Tatverdächtige auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Discounters angetroffen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief bei dem Unfallverursacher positiv. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit zum Präsidium, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Der entstandene Schaden wird auf rund 30.250 Euro geschätzt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:35

    POL-HAM: 77-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 77-jähriger zog sich am Donnerstag, 12. März, bei einem Alleinunfall auf der Braamer Straße leichte Verletzungen zu. Er befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Citroen die Braamer Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Dammstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben. Ein Rettungswagen brachte zur ambulanten Betreuung in ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:50

    POL-HAM: Omnibus beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 12. März, in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 15.10 Uhr einen geparkten Omnibus auf der Ostenallee, in Höhe eines Erlebnisbades. Der Fahrzeugführer entdeckte bei seiner Rückkehr diverse Beschädigungen an der Fahrzeugfront sowie an der vorderen, linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:37

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein Einfamilienhaus im Rosenwinkel war am Donnerstag, 12. März, das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 11.40 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen durch ein Kellerfenster Zutritt zum inneren des Hauses. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Laut Zeugenaussagen wurden zum Tatzeitpunkt drei unbekannte männliche, eher kleinere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren