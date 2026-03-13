Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bushaltestelle durch Auto schwer beschädigt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Unterneukirchen befuhr gegen 21 Uhr die Straße "Großer Sandweg" in östlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, nach links in die Münsterstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr den östlichen Gehweg und kollidierte im Anschluss mit einer Bushaltestelle. Dadurch beschädigte er diese massiv und durchtrennte ein dort befindliches Stromkabel, wodurch die Stromverbindung vor Ort unterbrochen wurde.

Nachdem der 26-Jährige und sein Beifahrer die Unfallörtlichkeit in Augenschein genommen hatten, entfernten sie sich unerlaubt in nördliche Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndungsmaßnahme konnte der Tatverdächtige auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Discounters angetroffen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief bei dem Unfallverursacher positiv. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit zum Präsidium, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Der entstandene Schaden wird auf rund 30.250 Euro geschätzt. (bf)

