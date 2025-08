Polizei Hamburg

POL-HH: 250801-2. Festnahmen nach mutmaßlicher Fahrzeughehlerei

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.07.2025, 19:16 Uhr

Tatort: Hamburg-Veddel, Peuter Elbdeich

Beamte des Landeskriminalamtes für Kfz-Delikte aus der Region Wandsbek (LKA 152) haben am gestrigen Abend vier Männer sowie heute Vormittag einen fünften Mann vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an Kfz-Diebstählen und der anschließenden Hehlerei mit den Fahrzeugen beteiligt zu sein. Bei der Festnahme gaben Kriminalbeamte mehrere Warnschüsse ab, als die Tatverdächtigen flüchten wollten.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten bereits im April 2025 auf die Spur von Kfz-Dieben, denen eine Serie von mindestens elf Fahrzeugen vorgeworfen wird. Siehe hierzu auch die Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6010122

Im Zuge der weitergeführten Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Hamburg ergaben sich Hinweise auf ein Gewerbeobjekt in der Peutestraße, welches von einem 39-jährigen Ägypter betrieben wird, in dem gestohlene Pkw mutmaßlich für einen Weitertransport ins Ausland oder die Zerlegung in Einzelteile vorbereitet wurden.

Die Ermittler hatten Hinweise auf die gestern bevorstehende Vorbereitung zur Verschiffung oder Zerlegung von unmittelbar zuvor entwendeten Fahrzeugen erlangt. Ein kurz zuvor in Oststeinbek gestohlener Hyundai Tucson war hier besonders im Fokus der Beamten.

Die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes wurden dabei auch durch die Bereitschaftspolizei unterstützt, um das Gewerbeobjekt durchsuchen zu können. Hierfür hatten die LKA-Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft Hamburg angeregt, die vom Amtsgericht Hamburg erlassen worden waren.

Der gestohlene Hyundai wurde von einem 52-jährigen russischen Staatsangehörigen auf das Gelände gefahren. Kurz darauf trafen sich in einer nahe gelegenen Sackgasse zwei weitere Russen (beide 39) mit einem Ägypter (25), der direkt vorher von dem Gewerbehof gekommen war, zu einer vermuteten Geldübergabe. Als die Einsatzkräfte die Personen überprüfen wollten, flüchteten die beiden Russen mit ihrem Fahrzeug (Mercedes GLK) und durchbrachen die polizeiliche Absperrung, indem sie über den Grünstreifen fuhren. Ein Polizeibeamter verletzte sich leicht am Bein, als er dem Fahrzeug mit einem Sprung ausweichen musste. Einsatzkräfte gaben hierbei mehrere Schüsse auf das flüchtende Fahrzeug ab.

Das Fahrzeug geriet zunächst außer Sicht, konnte jedoch in einer Sackgasse im Peuter Elbdeich aufgefunden werden, nachdem es dort mit einem Baum kollidiert war. Die beiden Insassen waren zu Fuß weiter geflüchtet. Ein Tatverdächtiger wurde in seinem Versteck in einer Lagerhalle in der Toilette vorläufig festgenommen, der zweite Russe wurde durch eine Drohne der Polizei auf dem Dach einer Lagerhalle lokalisiert. Durch die Ansprache der Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" ließ sich der 39-Jährige widerstandslos festnehmen. Auch der 52-jährige Russe sowie der 25-jährige Ägypter wurden gestern Abend durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Der 39-jährige Betreiber des Gewerbehofes wurde heute Vormittag bei der Einreise aus Ägypten am Flughafen von Kriminalbeamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Bei den gestern begonnenen und heute weiter durchgeführten Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter anderem den zuvor angelieferten Hyundai und etliche Fahrzeugteile, bei den der Verdacht besteht, dass sie aus Straftaten stammen könnten.

Die fünf Tatverdächtigen werden der Untersuchungshaftanstalt zugeführt, wo ein Haftrichter über den Erlass von Haftbefehlen entscheiden wird. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell