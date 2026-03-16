Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Goethestraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 29-jährige Rollerfahrerin zog sich am Freitag, 13. März, bei einem Alleinunfall auf der Goethestraße leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 13.30 Uhr die Goethestraße in südliche Fahrtrichtung. Bei regennasser Fahrbahn kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Rollerfahrerin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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