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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Goethestraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 29-jährige Rollerfahrerin zog sich am Freitag, 13. März, bei einem Alleinunfall auf der Goethestraße leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 13.30 Uhr die Goethestraße in südliche Fahrtrichtung. Bei regennasser Fahrbahn kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Rollerfahrerin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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