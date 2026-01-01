Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehr Oberhausen zieht Bilanz zum Jahreswechsel

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch in der Silvesternacht zu gewährleisten, wurden Einsatz- und Personalstrukturen frühzeitig verstärkt. Neben dem regulären Dienstbetrieb standen an beiden Feuer- und Rettungswachen zusätzliche Rettungsmittel zur Verfügung.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte sowohl durch die Besetzung von Fahrzeugen auf den Wachen als auch durch weitere Einsatzkräfte in ständiger Alarmbereitschaft, um bei Bedarf kurzfristig eingesetzt werden zu können. Zusätzlich wurde die Leitstelle personell verstärkt, um das erhöhte Notrufaufkommen zügig und zuverlässig bearbeiten zu können.

Bereits im Vorfeld des Jahreswechsels hatte die Feuerwehr Oberhausen die Bevölkerung auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern hingewiesen. Ziel war es, Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte möglichst zu reduzieren und den Einsatzkräften ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Im Verlauf der Silvesternacht kam es im gesamten Stadtgebiet zu zahlreichen Einsätzen. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr Oberhausen:

- Brandeinsätze: 24 - Technische Hilfeleistungen: 9 - Rettungsdiensteinsätze: 69

Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden im gleichen Zeitraum

- Brandeinsätze: 12 - Technische Hilfeleistungen: 5 - Rettungsdiensteinsätze: 70

bewältigt.

Der überwiegende Teil der Feuerwehreinsätze stand in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahreswechsel und umfasste unter anderem Brände von Müllcontainern oder Unrat. Im Bereich des Rettungsdienstes handelte es sich überwiegend um typische medizinische Notfälle. Lediglich ein Einsatz war auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen, bei dem eine Person durch eine Rakete leicht am Kopf verletzt wurde.

Gegen 22:00 Uhr kam es auf der Mülheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Vier Rettungswagen transportierten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Um 1:15 Uhr kam es im Stadtteil Borbeck zu einem Brand, bei dem eine Gartenlaube vollständig abbrannte. Die Einsatzkräfte waren bis etwa 2:30 Uhr mit den Löscharbeiten und der Nachkontrolle vor Ort im Einsatz.

Die Feuerwehr Oberhausen bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für ihren Einsatz zum Jahreswechsel.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell