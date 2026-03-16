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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamm am Freitagmittag, 13. März, nach einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring in ein Hammer Krankenhaus.

Zuvor war die Frau aus Hamm gegen kurz vor 14 Uhr auf dem Afyonring in südlicher Richtung unterwegs. im Einmündungsbereich des Herforder Wegs kollidierte sie mit dem VW einer 37-jährigen Hammerin.

Die VW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Herforder Straße in östlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte auf den Afyonring einzubiegen.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Pedelec-Fahrerin leicht - sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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