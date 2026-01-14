Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ertappte ein Zeuge im Riedlepark einen Unbekannten, der an der Unterführung zwischen der Bismack- und der Metzstraße ein Graffiti an die Wand sprühte. Der 22-Jährige sprach den Sprayer an, der jedoch weiter sprühte. Hinzugerufene Polizeibeamten konnten den Schmierfinken vor Ort nicht mehr antreffen, eine Fahndung verlief negativ. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu dem jugendlichen Sprayer.

Eriskirch

Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr kam es in der Seestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Schulbus. Der 87-jährige Autofahrer fuhr aus einem Supermarktparkplatz nach links in die Seestraße ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten von links kommenden Schulbus-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota-Lenker leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die im Bus befindlichen 15 Schulkinder als auch der 46-jährige Busfahrer wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

Hagnau am Bodensee

Radfahrerin stürzt auf glatter Fahrbahn

Wegen glatter Fahrbahn stürzte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Fahrradfahrerin in der Strandbadstraße im Kurvenbereich. Die 45-Jährige zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch ihr Helm wurde bei dem Sturz erheblich beschädigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen einen Fahrradhelm zu tagen, um im Straßenverkehr besser geschützt zu sein.

Überlingen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Weil er nicht angeschnallt war, hat eine Streife des Polizeireviers Überlingen am Dienstagmorgen einen 31-jährigen Autofahrer in der Lippertsreuter Straße angehalten. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest fiel positiv auf Amphetamin aus. Der Autofahrer musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Auf ihn kommen nun, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Zudem muss der Mann mit einem Verwarngeld wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts rechnen.

Uhldingen- Mühlhofen

Ausweichmanöver führt zu Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Lastwagenfahrer in der Dienstagnacht einem Auto ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern, sucht die Polizei Zeugen. Der Lastwagenfahrer war kurz nach 23.45 Uhr auf der B 31 von Meersburg in Richtung Überlingen unterwegs, als er bei Oberuhldingen am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke von einem Fahrzeug riskant überholt wurde. Der Schwerlastlenker musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch steuerte er seinen Lkw ins Bankett und anschließend gegen die Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Der Überholende, der wohl mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr indes weiter. Am Lastwagen und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Außerdem wurde die Fahrbahn durch Erdreich so sehr verschmutzt, dass die Freiwillige Feuerwehr zur Reinigung anrücken musste. Das Polizeirevier Überlingen, das ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet hat, bittet Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeuglenker geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

