Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brandstiftung: Unbekannte entzünden Feuer An der Schlossmühle

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntagmorgen, 15. März, rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Hamm zu einer Rauchentwicklung An der Schlossmühle aus.

Gegen 8.20 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Brand in einem dort leer stehenden Gebäude.

Bislang unbekannte waren in das leerstehende Gebäude eingedrungen und hatten offensichtlich einen Lappen in Brand gesetzt.

Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

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