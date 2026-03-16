Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tödlicher Unfall auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Alleinunfall am Montag, 16. März, auf der Werler Straße verstarb ein 72-jähriger Fahrradfahrer.

Der Mann aus Hamm befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Fahrrad den östlichen Geh-/Radweg der Werler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung Werler Straße/Ahornallee stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

Der 72-Jährige stand daraufhin zunächst wieder auf. Als er wieder auf sein Fahrrad stieg, stürzte er erneut und war nicht mehr ansprechbar. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er im Krankenhaus.

Neben Einsatzkräften der Polizei Hamm und Rettungskräften der Feuerwehr waren auch Opferbeauftragte der Polizei Hamm und Notfallseelsorger eingesetzt.

Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützte die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Werler Straße in Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Innenstadt bis zirka 14 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Die Ermittlungen dauern an. (rv)

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