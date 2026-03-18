POL-HAM: 74-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein 74-jähriger E-Roller-Fahrer zog sich bei einem Alleinunfall am Dienstag, 17. März, auf dem Bockumer Weg leichte Verletzungen zu.
Der Hammer befuhr gegen 16 Uhr mit seinem E-Roller den Bockumer Weg in östliche Richtung. Aufgrund einer Bodenunebenheit kam es zum Sturz, wodurch sich der 74-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
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