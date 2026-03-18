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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht endet auf Friedhof: Jugendlicher leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein jugendlicher Rollerfahrer flüchtete am Dienstagabend, 17. März, vor der Polizei, als diese ihn kontrollieren wollte - seine Flucht endete mit einem Unfall auf einem Friedhof.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr gegen 21 Uhr die Werler Straße in südlicher Richtung. Zu diesem Zeitpunkt kamen den Beamten auf der Werler Straße vier Roller entgegen. Einer der Roller wurde durch einen 16-jährigen Hammer geführt. Auf Höhe des Streifenwagens beschleunigte er seinen zu diesem Zeitpunkt unbeleuchteten Roller und führte einen "Wheelie" durch, indem er das Vorderrad des Rollers anhob.

Die Einsatzkräfte wendeten daraufhin ihren Streifenwagen und beabsichtigten, den Jugendlichen zu kontrollieren. Daraufhin beschleunigten alle vier Roller. Der 16-Jährige missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete anschließend von der Richard-Wagner-Straße über mehrere innerstädtische Straßen, mittlerweile mit eingeschalteter Beleuchtung. Aufgrund seiner Fahrweise musste ein unbeteiligtes Fahrzeug eine Gefahrenbremsungen durchführen, um eine Kollision mit dem Roller zu vermeiden.

Die Flucht des Rollerfahrers endete, als er von der Werler Straße auf einen Friedhof einbog. Dort rutschte er in einer Kurve weg und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Eine weitere Flucht zu Fuß konnte durch die Beamten verhindert werden.

Bei dem Sturz auf dem Friedhof verletzte sich der 16-Jährige leicht, eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Da der Verdacht besteht, dass der Roller technisch verändert wurde, stellten die Beamten diesen sicher. Der Jugendliche wurde vor Ort entlassen und seiner Mutter übergeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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