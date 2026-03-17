Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnmobil

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

In der Zeit von Freitag (15. März 2026), 16:00 Uhr bis Montag (16. März 2026), 11:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Wohnmobils an der Straße An der Vulkeskuhle in Goch gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter gelangten so in das Fahrzeug und durchsuchten es. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand ein Karton mit einem Flachbildschirm. Die Kriminalpolizei in Goch sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zu verdächtigen Feststellungen an der Straße An der Vulkeskuhle geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

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