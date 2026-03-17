Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Wohnhaus an der Straße An Deckers

Polizei sucht Zeugen

Rheurdt (ots)

Am Montag (16. März 2026) wurde an der Straße An Deckers in Rheurdt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 19:15 Uhr bis 21:15 Uhr einen Gartenzaun, gelangten auf das Grundstück und ans Haus. Dort wurde gewaltsam ein Fenster geöffnet und der oder die Täter konnten so in das Gebäude eindringen. Sie durchsuchten sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen und durchwühlten sie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Silberbesteck und Schmuck einwendet. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Straßen An Deckers und Reiherweg machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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