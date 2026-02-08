Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag (7. Februar 2026) in Linn drei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Krefelder fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Ossumer Straße in Richtung Rheinbabenstraße. Auf gerader Strecke geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und touchierte zunächst den Pkw einer 38-jährigen Krefelderin und stieß anschließend frontal mit dem Pkw eines 65 Jahre alten Krefelders zusammen. Der 65-jährige Krefelder und seine 69-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige PkW-Fahrer wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Ossumer Straße war für die Unfallaufnahme zwischen Rheinbabenstraße und Kurkölner Straße bis gegen 17 Uhr gesperrt. (55)

