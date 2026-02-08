PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag (7. Februar 2026) in Linn drei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Krefelder fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Ossumer Straße in Richtung Rheinbabenstraße. Auf gerader Strecke geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und touchierte zunächst den Pkw einer 38-jährigen Krefelderin und stieß anschließend frontal mit dem Pkw eines 65 Jahre alten Krefelders zusammen. Der 65-jährige Krefelder und seine 69-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige PkW-Fahrer wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Ossumer Straße war für die Unfallaufnahme zwischen Rheinbabenstraße und Kurkölner Straße bis gegen 17 Uhr gesperrt. (55)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 06.02.2026 – 16:08

    POL-KR: Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Bus schwer verletzt

    Krefeld (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 16 ist am Freitag (6. Februar 2026) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 83-Jährige aus Willich überquerte gegen 12:50 Uhr die Fahrbahn der Kölner Straße in Richtung des Hauptbahnhofs und wurde dort von einem Linienbus erfasst, der vom dortigen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:03

    POL-KR: Brennende Mülltonnen: Kripo ermittelt

    Krefeld (ots) - In der Nacht auf Freitag (6. Februar 2026) haben vier Mülltonnen gebrannt. Gegen 23 Uhr hatte eine Tonne vor einem Haus auf der Alten Linner Straße in Flammen gestanden. Dort konnte ein Zeuge die Polizei auf zwei verdächtige Männer aufmerksam machen. Gegen einen der beiden 37-Jährigen wird nun ermittelt. Kurz darauf, gegen 23:20 Uhr, brannte eine Mülltonne auf der Uerdinger Straße, ebenfalls an ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:42

    POL-KR: Alkoholisierter Mann fährt gegen Stromverteilerkasten und flüchtet

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (5. Februar 2026) ist ein 59-jähriger Krefelder gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und dann geflüchtet. Gegen 11:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Krefelder Kommunalen Ordnungsdienstes, dass ein Mercedes auf dem Frankenring gegen einen Stromkasten gefahren sei. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe nachgeschaut und sei dann ...

    mehr
