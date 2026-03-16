Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall in Engstelle an der Mühlenstraße

Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle

Issum (ots)

Am Freitag (13. März 2026) kam es gegen 13:50 Uhr in Issum an der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Pkw in Höhe einer Engstelle touchierten. Die Fahrerin eines violetten Citroen C3 fuhr auf der Mühlenstraße in Richtung Kapellener Straße. In Höhe einer beidseitigen Fahrbahnverengung kam ihr ein schwarzer Pkw entgegen. In der Annahme, dass dieser Pkw warten würde, fuhr sie in die Engstelle ein. Gleichzeitig fuhr jedoch auch der schwarze Pkw weiter und im Bereich der Engstelle berührten sich beide Fahrzeuge. Beide hielten an und die Fahrerin bzw. der Fahrer stiegen aus. Der Mann habe zu der Fahrerin des Citroen gesagt, sie sei ihm ins Auto gefahren, er habe dabei einen sehr wütenden Eindruck gemacht. Anschließend sei er in sein Auto gestiegen und in Richtung Kevelaerer Straße weggefahren. Bei den Citroen entstand Sachschaden am vorderen linken Radkasten, so dass davon auszugehen ist, dass auch der andere Wagen beschädigt worden sein müsste. Es soll sich dabei um einen schwarzen Pkw gehandelt haben, möglicherweise einen neueren SUV. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa. 20 Jahre alt - circa 180 cm groß - deutsches Erscheinungsbild - akzent- und dialektfreies deutsch - kurze braune Haare - Vollbart - athletische Statur.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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