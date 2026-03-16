Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbrüche in zwei Häuser an der Kirchstraße

Polizei sucht Zeugen

Rheurdt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (12. März 2026), etwa 16:00 Uhr, bis Freitag (13. März 2026), 15:30 Uhr, kam es an der Kirchstraße in Rheurdt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen wurde jeweils ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Gebäude so betreten. Es wurden alle Räume begangen und Schränke sowie Schubladen durchsucht. In einem Fall wurden Werkzeuge wie eine Kettensäge, eine Heckenschere und eine Strauchschere entwendet, im anderen Fall konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht mitgeteilt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Kirchstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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