Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Linienbus beschädigt Verkehrszeichen

Fahrer sammelt Fahrzeugteile ein und fährt weiter

Hilfsbereiter Zeuge gesucht

Straelen (ots)

Am Montag (02. März 2026) kam es gegen 13:00 Uhr in Straelen am Ostwall/Ecke Soatspad zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus ein Verkehrszeichen beschädigte. Dabei wurde auch der rechte Außenspiegel des Busses beschädigt, Teile davon fielen auf den Gehweg. Der Busfahrer hielt sein Fahrzeug auf dem Gehweg an und sammelte die Teile auf. Ein unbeteiligter Zeuge half ihm dabei und übergab ihm weitere Teile. Anschließend entfernte sich der Bus, ohne sich bei der Polizei oder der Stadt zu melden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem älteren Mann, der dem Busfahrer beim Aufsammeln der abgebrochenen Spiegelteile half. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden. (sp)

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