POL-KLE: Kreis Kleve - Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei Kleve

Hohe Überschreitungen festgestellt

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei Kleve hat in den zurückliegenden Wochen die Geschwindigkeitsüberwachung verstärkt. Gemessen wurde insbesondere an Örtlichkeiten, an denen sich immer wieder schwere Verkehrsunfälle ereignen.

Beim zurückliegenden direktionsübergreifenden Schwerpunkteinsatz am 27.02.2026, bei dem wie bereits gemeldet auch die mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen der Kreisverwaltung Kleve eingebunden waren, mussten an den verschiedenen Messstellen im ganzen Kreisgebiet insgesamt 473 Verstöße festgestellt werden. Besonders auffällig waren dabei leider auch wieder hohe Geschwindigkeitsübertretungen, die in drei Fällen zu Fahrverboten führen werden. Zum Beispiel in Geldern, wo ein Fahrer bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h mit 109 km/h gemessen wurde. In Emmerich wurde im Bereich einer Grundschule - dort besteht eine Beschränkung von 30 km/h -ein Fahrer mit 61 km/h gemessen. Bereits am Samstag, den 21.02.2026, überwachten Beamte des Verkehrsdienstes die Geschwindigkeit auf der L 480 zwischen Geldern und Kapellen. Die dort an der Stelle erlaubten 100 km/h wurden von zwei Fahrern erheblich missachtet, das Lasermessgerät zeigte gemessene Geschwindigkeiten von 149 km/h sowie 138 km/h an. Im ersten Fall erwartet den Fahrer ebenfalls ein einmonatiges Fahrverbot und ein dreistelliges Bußgeld.

Am 03.03 überwachte die Polizei erneut die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf der Triftstraße in Kleve. Im dortigen Bereich hatte sich im zurückliegenden Jahr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen waren. Hier wurden jetzt in wenigen Stunden über 100 Überschreitungen festgestellt, in zwei Fällen erwartet die Fahrer ein einmonatiges Fahrverbot. An gleicher Örtlichkeit wurde bereits am 13.02 ein Fahrer mit sage und schreibe 140 km/h gemessen.

Am 04.03 wurde ein Fahrer in Straelen auf der Maasstraße bei erlaubten 70 km/h mit 121 km/h gemessen. Der Fahrer wird in Kürze ein Bußgeldbescheid erhalten, in dem auch ein einmonatiges Fahrverbot ausgesprochen wird.

Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen, zudem erhöhen sich die Unfallfolgen und Verletzungen. Die Polizei wird daher auch zukünftig ein Hauptaugenmerk auf die Geschwindigkeitsüberwachung legen. Zum Einsatz kommen dabei im Übrigen auch neue Lasermessgeräte, welche der Polizei Kleve kürzlich vom Land NRW zur Verfügung gestellt wurden. Diese Messgeräte sind dafür zugelassen, Fahrzeuge bis zu einer Entfernung von 600 m gerichtsverwertbar zu messen. (sp)

