Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - 50-jähriger Mann schwerverletzt: Kripo sucht Zeugen

Straelen (ots)

Bereits am Freitag (10. Mai 2024) zog sich ein 50-jähriger Mann aus Straelen, an der Venloer Straße in Straelen, schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde durch Zeugen im Bereich des angrenzenden Radwegs, in Höhe der Zufahrt eines Geflügelbetriebs, aufgefunden. Laut dem Geschädigten, welcher mit einem Pedelec unterwegs gewesen war, befand sich im Zeitraum zwischen 00:45 Uhr und 01:17 eine mehrköpfige Personengruppe (im Alter von ca. 18 und 25 Jahren) auf dem Radweg. Die Hintergründe zum Sachverhalt sind aktuell unklar, weshalb die Kripo Kalkar nach Zeugen sucht und Hinweise unter 02824 880 entgegennimmt. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
