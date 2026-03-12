Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der Xantener Straße (B57)

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) ist es gegen 10:30 Uhr an der Xantener Straße (B57) in Kalkar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Xantener Straße (B57) ist aktuell am Kreisverkehr (Rheinstraße) und dem Parkplatz Baukamp (aus Fahrtrichtung Kehrum kommend) vollgesperrt. Es wird darum gebeten den Bereich zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (pp)

