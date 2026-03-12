Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Schaufellader entwendet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) kam es zwischen 00:56 Uhr und 02:36 Uhr an der Gocher Straße in Kranenburg zur Entwendung eines Schaufelladers. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem landwirtschaftlich genutzten Hof, entwendeten den abgestellten gelben Schaufellader (Hersteller: Wacker Neuson / Typ: WL 25) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

