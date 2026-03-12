PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Schaufellader entwendet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) kam es zwischen 00:56 Uhr und 02:36 Uhr an der Gocher Straße in Kranenburg zur Entwendung eines Schaufelladers. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem landwirtschaftlich genutzten Hof, entwendeten den abgestellten gelben Schaufellader (Hersteller: Wacker Neuson / Typ: WL 25) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:27

    POL-KLE: Kleve - Pkw beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

    Kleve-Rindern (ots) - Am Dienstag (10. März 2026) kam es zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Wasserburgallee in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde eine, auf dem Parkplatz der Gesamtschule, abgestellte schwarze Mercedes E-Klasse im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Die 43-jährige Nutzerin des Wagens ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:23

    POL-KLE: Emmerich - Fenster aufgehebelt: Unbekannte durchsuchen Firmengebäude

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Im Zeitraum von Samstag (7. März 2026), 12:00 Uhr und Dienstag (10. März 2026), 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Deichstraße in Emmerich. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räume, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren