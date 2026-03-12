Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter beschädigen Zigarettenautomaten: Tabakwaren und Bargeld entwendet

Kalkar (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (10. März 2026), 16:30 Uhr und Mittwoch (11. März 2026), 07:35 Uhr kam es an der Grabenstraße in Kalkar zur Beschädigung eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter beschädigten den Automaten und entwendeten eine unbekannte Menge an Tabakwaren sowie Bargeld. Eine aufmerksame Zeugin hatte den beschädigten Automaten entdeckt und die Polizei verständigt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

