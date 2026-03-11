Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Kleve-Rindern (ots)

Am Dienstag (10. März 2026) kam es zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Wasserburgallee in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde eine, auf dem Parkplatz der Gesamtschule, abgestellte schwarze Mercedes E-Klasse im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Die 43-jährige Nutzerin des Wagens informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Nach Zeugenangaben hatte ein grüner Dacia, beim Verlassen des Parkplatzes, die E-Klasse touchiert und sich dann von der Örtlichkeit entfernt. Weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnten nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell