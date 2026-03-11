POL-KLE: Kleve - Pkw beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen
Kleve-Rindern (ots)
Am Dienstag (10. März 2026) kam es zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Wasserburgallee in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde eine, auf dem Parkplatz der Gesamtschule, abgestellte schwarze Mercedes E-Klasse im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Die 43-jährige Nutzerin des Wagens informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Nach Zeugenangaben hatte ein grüner Dacia, beim Verlassen des Parkplatzes, die E-Klasse touchiert und sich dann von der Örtlichkeit entfernt. Weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnten nicht gemacht werden.
Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell